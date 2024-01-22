Turkiye Kupası’nda son 16 şöleni

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. A Spor'dan yayınlanacak olan Son 16 turu karşılaşmaları, seri başı sistemine göre; tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Süper Lig'den Fatih Karagümrük, Hatayspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Antalyaspor Başakşehir, Gaziantep FK, Samsunspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer alacak.



SERİ BAŞI TAKIMLAR: FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR, BAŞAKŞEHİR FK, KONYASPOR, F. KARAGÜMRÜK ANKARAGÜCÜ



SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR: ANTALYASPOR, SİVASSPOR, GAZİANTEP FK, HATAYSPOR, SAMSUNSPOR, BANDIRMASPOR, GENÇLERBİRLİĞİ, 24 ERZİNCANSPOR