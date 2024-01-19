Tur Yiğido’nun

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yenen EMS Yapı Sivasspor, son 16 turuna yükseldi. 10. dakikada Ziya Erdal'ın golüyle öne geçen kırmızı-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı. 50. dakikada farkı ikiye çıkartan gol Koita'dan geldi. Ankara Keçiörengücü kısa süre durumu 2-1'e getirdi. 52'de sahneye çıkan Dembele, başkent ekibini umutlandıran isim oldu.



SON SÖZÜ SÖYLEDİ

65'te ise Ankara Keçiörengücü, penaltı kazandı. Camara'nın Ziya Erdal'ın müdahalesiyle yerde kalması sonucunda beyaz noktaya gelen Dembele, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak durumu eşitledi: 2-2. 81. dakikada ise Manaj, Sivasspor'a turu getirdi. Barrow'un pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Arnavut forvetin, sert şutunda top filelerle buluştu. Bu golle 3-2 kazanan Yiğidolar, kupada son 16 biletini aldı.



KÜLTÜRÜMÜZDE VAR

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. 'Sivasspor'un kültüründe kupa kazanma geleneği var' diyen Uygun, "18 haftadır oynamayan 3-4 arkadaşımız ve akademiden 4 kişi oynadı. Bu kupa bizim için çok özel. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.