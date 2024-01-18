TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE ASPOR | Trabzonspor - Manisa FK maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Trabzonspor, son 16 turuna adını yazdırmak için Manisa FK ile kozlarını paylaşacak. Karadeniz Fırtınası'nda Paul Onuachu, Mahmoud Trezeguet ve Nicolas Pepe, Afrika Kupası nedeniyle Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek. Abdülkadir Ömür, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Mislav Orsic ve Anastasios Bakasetas'ın ise sakatlıkları devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Manisa FK maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 19: 00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇINDA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Hüseyin, Arif, Umut Güneş, Mendy, Kerem, Bardhi, Fountas, Enis

Manisa FK: Henüz açıklanmadı.

8 OYUNCU EKSİK

Karadeniz Fırtınası'nda bugünkü Manisa FK maçında neredeyse bir takım kadar eksik bulunuyor. Paul Onuachu, Mahmoud Trezeguet ve Nicolas Pepe, Afrika Kupası için ülke milli takımlarına katıldılar. Abdülkadir Ömür, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Mislav Orsic ve Anastasios Bakasetas'ın ise sakatlıkları devam ediyor.



