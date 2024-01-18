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Türkiye Kupası Haberler TRABZONSPOR HABERLERİ: Enis Destan: Galatasaray maçında gol veya asistler yapmak istiyorum!

TRABZONSPOR HABERLERİ: Enis Destan: Galatasaray maçında gol veya asistler yapmak istiyorum!

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadeleyi 3-1 kazanarak üst tura yükseldi. Karşılaşmada 2 gol atarak yıldızlaşan Enis Destan maç sonu açıklamalarda bulundu.

Giriş: 18 Ocak 2024, Perşembe 21:57

Trabzonsporlu oyuncu Enis Destan, Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, oyundan kopmadıklarını ve golleri bulduklarını belirterek, 2 gol attığı için sevinçli olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor, sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başarılı futbolcusu Enis Destan, "Erken gol bulduk sonra frikikten gol yedik. Oyundan kopmadık, golleri de bulduk. Bugün 2 gol attım çok sevinçliyim. Bu seriye devam etmek istiyorum. Önümüzdeki Galatasaray ve ondan sonraki maçlarda da gol veya asistlerle takıma katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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