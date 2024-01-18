Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Galatasaray - Ümraniyespor CANLI İZLE! (Galatasaray Ümraniye maçı canlı yayın) Ziraat Türkiye Kupası maçı

Galatasaray - Ümraniyespor CANLI İZLE! (Galatasaray Ümraniye maçı canlı yayın) Ziraat Türkiye Kupası maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur karşılaşmasında Galatasaray sahasında 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetiyor. Karşılaşmada kazanan taraf son 16 turuna adını yazdıracak. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 18 Ocak 2024, Perşembe 21:30 Güncelleme: 18 Ocak 2024, Perşembe 21:30

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray evinde 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u ağırlıyor. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetiyor.

Kazanan taraf Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdıracak.

İLK KEZ RAKİP OLDULAR

Galatasaray ile Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce Süper Lig'de 2 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 2'sini de sarı-kırmızılılar kazandı. Bu maçlarda Galatasaray 4 kez gol sevinci yaşarken, Ümraniye de 2 gol kaydetti.

Galatasaray - Ümraniyespor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

👉GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

G.SARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, K. Demirbay, Eyüp, K. Aktürkoğlu, Tete, Halil

Ümraniyespor: Abdulsamed, Glumac, Cavare, Mustafa, Hasan, Siraçhan, Serkan, Diniyev, Emre Demir, Uğur Kaan, Ayman.


GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 21.00'de başladı. A Spor'da canlı yayınlanıyor.

EN SON HABERLER

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan büyük hata! Golü izleyin
Galatasaray - Ümraniyespor CANLI İZLE! (Galatasaray Ümraniye maçı canlı yayın) Ziraat Türkiye Kupası maçı
Trabzonspor 3-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ziraat Türkiye Kupası maçı
Tümosan Konyaspor 2-1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: Saçma sapan goller yedik