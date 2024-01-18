Galatasaray - Ümraniyespor CANLI İZLE! (Galatasaray Ümraniye maçı canlı yayın) Ziraat Türkiye Kupası maçı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray evinde 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u ağırlıyor. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetiyor.

Kazanan taraf Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdıracak.

İLK KEZ RAKİP OLDULAR

Galatasaray ile Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce Süper Lig'de 2 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 2'sini de sarı-kırmızılılar kazandı. Bu maçlarda Galatasaray 4 kez gol sevinci yaşarken, Ümraniye de 2 gol kaydetti.

Galatasaray - Ümraniyespor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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G.SARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ



Galatasaray: Günay, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, K. Demirbay, Eyüp, K. Aktürkoğlu, Tete, Halil

Ümraniyespor: Abdulsamed, Glumac, Cavare, Mustafa, Hasan, Siraçhan, Serkan, Diniyev, Emre Demir, Uğur Kaan, Ayman.



GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 21.00'de başladı. A Spor'da canlı yayınlanıyor.