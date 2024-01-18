Antalyaspor ikinci yarı turu kaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Pendikspor'u ağırlayan Antalyaspor, ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda tura uzandı: 2-1. Pendikspor, yeni transferi Umut Nayir ile 32'de öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Akrepler, 49'da Ufuk Akyol ile beraberliği yakaladı. 58'de Van de Streek'in golüyle öne geçen Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sonuçla son 16 biletini cebine koydu.
HAKEMLER: Mehmet Türkmen 5, Murat Şener 5, Hakan Karabalcık 5
ANTALYASPOR: Ataberk 6, Bünyamin 6, Veysel 6, Naldo 6, Mert 6 (Dk. 83 Bahadır ?), Erdal 5 (Dk. 76 Saric 4), Bytyqi 6, Ufuk 7, Van de Streek 7 (Dk. 76 Kaluzinski 4), Milosevic 5 (Dk. 71 Larsson 5), Assombalonga 5 (Dk. 71 Buksa 4)
PENDIKSPOR: Murat 4, Erdem 3 (Dk. 46 Serkan 4), Murat 4, Rassoul 4, Sequeirra 3 (Dk. 46 Welinton 3), Çekiçi 4, Romero 4 (Dk. 62 İbrahim 4), Erdem 4 (Dk. 78 Melih 3), Kappel 4, Diaby 4, Umut Nayir 6 (Dk. 46 Thiam 4)
GOLLER: Ufuk (D49), Van de Streek (58) / Umut (32)
SARI KARTLAR: Thiam, Murat, Diaby, İbrahim Akdağ