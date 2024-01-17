Fenerbahçe 6-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Batshuayi şov yaptı! Ziraat Türkiye Kupası maçı

Fenerbahçe ile Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı 6-0 kazanan sarı-lacivertliler son 16 turuna yükseldi.



Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Lincoln Henrique, Michy Batshuayi (4) ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.

BATSHUAYI 4 GOLLE YILDIZLAŞTI!

Müsabakaya 11'de başlayan Michy Batshuayi, galibiyette önemli rol oynadı. Başarılı forvet, 39, 50, 68 ve 71. dakikalarda fileleri havalandırdı. Bu sezon Süper Lig'de 4 golü bulunan Batshuayi, Avrupa Konferans Ligi'nde ise 5 gole imza attı. Belçikalı oyuncu, bugünkü gollerle bu sezonki 13. golüne ulaştı.

Michy Batshuayi, Adanaspor maçında 90 dakika sahada kalırken, Fenerbahçe tarihinde bir maçta 4 gole imza atan futbolcular arasına girdi.



LINCOLN HENRIQUE GOLLE DÖNDÜ!

Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından ilk kez Gaziantep FK karşısında maç kadrosuna dahil edilen Lincoln, bu sezonki ilk resmi maçına Adanaspor karşısında çıktı. Sarı-lacivertli ekip, 29. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Lincoln Henrique'nin dar açıdan yaptığı vuruşta fileleri havalandırması ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı ilk resmi maçta golle buluştu. Brezilyalı futbolcu, 39'uncu dakikada Michy Batshuayi'nin skoru 2-0 yapan golünde ise asist yaparak ön plana çıktı.

BONUCCI VE KRUNIC İLK KEZ KADIKÖY'DE!

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Leonardo Bonucci ve Rade Krunic, Kadıköy'de ilk defa bir resmi maçta görev yaptı.



Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Lincoln'ün ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

19'uncu dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mert Müldür'ün vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

24'üncü dakikada Mert Hakan'ın ortasında altıpasın solunda iyi yükselen King'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

29'uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. Bartuğ'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Lincoln Henrique'nin dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

36'ncı dakikada Mert Müldür'ün ceza sahası içinden yerden pasında kale önünde topla buluşan Lincoln'ün vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

39'uncu dakika Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. King'in ceza sahası içi sol çaprazdan pasında topla buluşan Lincoln meşin yuvarlağı Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

50'nci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Mert Hakan'ın pasında ceza sahası içinde Krunic'ten seken topu kaleci Ahmet Said Kıvanç oyun alanına çeldi. Dönen topu önünde bulan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

61'inci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Oberlin'in vuruşunda İrfan Can'ın son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68'inci dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Mert Hakan'ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.

71'inci dakikada Fenerbahçe farkı 5'e çıkardı. Emre Mor'un pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0.

81'inci dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Batshuayi'nin pasında ceza sahası içinde sıfıra inen Emre Mor meşin yuvarlağı Mert Hakan'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 6-0.

Mücadele Fenerbahçe'nin 6-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ