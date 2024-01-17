Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Dev şölen sürüyor

Dev şölen sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur maçları bugün 6 maçla devam edecek. Futbolseverler, büyük heyecanı A Spor ekranlarından yaşayacak

Giriş: 17 Ocak 2024, Çarşamba 06:50

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası, 5. Tur maçlarıyla devam edecek. Dev organizasyonda, bugün 6 karşılaşma birden oynanacak. Her zaman olduğu gibi 'Türkiye'nin Kupası'nda heyecan A Spor ekranlarından yaşanacak. Maç önü ve maç sonunda özel görüntülerle birlikte 6 maçın tamamı A Spor'dan yayınlanacak. Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan son ekipler ise yarın belirlenecek.


KUPANIN PROGRAMI TOPLU SONUÇLAR
Karagümrük-Kırklarelispor: 2-0

Kasımpaşa-Bandırmaspor: 0-1

Hatayspor-Sakaryaspor: 5-1

Ankaragücü-Çaykur Rize: 3-1

Beşiktaş-Eyüpspor: 4-0

BUGÜN
13.00: Antalyaspor-Pendikspor

13.00: Başakşehir-Boluspor

15.00: Gaziantep FK-Bodrum FK

17.00: Alanyaspor-Samsunspor

19.00: Adana Demir-24Erzincan

21.00: Fenerbahçe-Adanaspor

YARIN
13.00: Sivasspor-Keçiörengücü

15.00: Kayserispor-Gençlerbirliği

17.00: Konyaspor-Göztepe

19.00: Trabzonspor-Manisa FK

21.00: Galatasaray-Ümraniyespor

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