Dev şölen sürüyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası, 5. Tur maçlarıyla devam edecek. Dev organizasyonda, bugün 6 karşılaşma birden oynanacak. Her zaman olduğu gibi 'Türkiye'nin Kupası'nda heyecan A Spor ekranlarından yaşanacak. Maç önü ve maç sonunda özel görüntülerle birlikte 6 maçın tamamı A Spor'dan yayınlanacak. Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan son ekipler ise yarın belirlenecek.



KUPANIN PROGRAMI TOPLU SONUÇLAR

Karagümrük-Kırklarelispor: 2-0

Kasımpaşa-Bandırmaspor: 0-1

Hatayspor-Sakaryaspor: 5-1

Ankaragücü-Çaykur Rize: 3-1

Beşiktaş-Eyüpspor: 4-0

BUGÜN

13.00: Antalyaspor-Pendikspor

13.00: Başakşehir-Boluspor

15.00: Gaziantep FK-Bodrum FK

17.00: Alanyaspor-Samsunspor

19.00: Adana Demir-24Erzincan

21.00: Fenerbahçe-Adanaspor

YARIN

13.00: Sivasspor-Keçiörengücü

15.00: Kayserispor-Gençlerbirliği

17.00: Konyaspor-Göztepe

19.00: Trabzonspor-Manisa FK

21.00: Galatasaray-Ümraniyespor