Dev şölen sürüyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası, 5. Tur maçlarıyla devam edecek. Dev organizasyonda, bugün 6 karşılaşma birden oynanacak. Her zaman olduğu gibi 'Türkiye'nin Kupası'nda heyecan A Spor ekranlarından yaşanacak. Maç önü ve maç sonunda özel görüntülerle birlikte 6 maçın tamamı A Spor'dan yayınlanacak. Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan son ekipler ise yarın belirlenecek.
KUPANIN PROGRAMI TOPLU SONUÇLAR
Karagümrük-Kırklarelispor: 2-0
Kasımpaşa-Bandırmaspor: 0-1
Hatayspor-Sakaryaspor: 5-1
Ankaragücü-Çaykur Rize: 3-1
Beşiktaş-Eyüpspor: 4-0
BUGÜN
13.00: Antalyaspor-Pendikspor
13.00: Başakşehir-Boluspor
15.00: Gaziantep FK-Bodrum FK
17.00: Alanyaspor-Samsunspor
19.00: Adana Demir-24Erzincan
21.00: Fenerbahçe-Adanaspor
YARIN
13.00: Sivasspor-Keçiörengücü
15.00: Kayserispor-Gençlerbirliği
17.00: Konyaspor-Göztepe
19.00: Trabzonspor-Manisa FK
21.00: Galatasaray-Ümraniyespor