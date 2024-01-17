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Ankaragücü bileti kaptı

Başkent ekibi, Rize'yi 3 golle kupadan eledi. A Spor'dan naklen yayınlanan maçta A.Gücü, rakibini Ali Kaan Tolga ve Morutan'ın golleriyle yenip kupada son 16 turuna çıktı.

Giriş: 17 Ocak 2024, Çarşamba 06:50

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde MKE Ankaragücü Eryaman Stadı'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek turu geçti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten mücadelede gollerin tamamı ikinci yarıda geldi. Başkent ekibi 58. dakikada Ali Kaan Güneren'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.


UZATMADA 2 PENALTI
Çaykur Rize bu gole 83'te Mithat Pala'nın yaklaşık 35 metreden attığı golle yanıt verdi ve skoru eşitledi: 1-1. 90+7'de Morutan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Tolga Ciğerci ağlara yolladı: 2-1. 90+11'de bir penaltı daha kazanan Ankaragücü Morutan ile golü bulup maçı 3-1 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

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