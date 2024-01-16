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Türkiye Kupası Haberler Fatih Karagümrük - Kırklarelispor maçı CANLI İZLE

Fatih Karagümrük - Kırklarelispor maçı CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 5. tur mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Kırklarelispor'la karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 16 Ocak 2024, Salı 13:00 Güncelleme: 16 Ocak 2024, Salı 13:10

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Kırklarelispor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı yayını haberimizde...

Fatih Karagümrük - Kırklarelispor maçını canlı izlemek için tıklayın!

FATİH KARAGÜMRÜK - KIRKLARELİSPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Salih, Emir, Levent, Bertolacci, Adnan, Teklic, Paoletti, Lasagna, Serdar.

Kırklarelispor: Burak, Erkam, Sırat, Erdinç, Muharrem, Altuğ, Efe, Denizhan Okan, Hüseyin, Bilal.

FATİH KARAGÜMRÜK - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fatih Karagümrük - Kırklarelispor maçı 16 Aralık Salı günü saat 13:00'te başladı. A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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