Fatih Karagümrük - Kırklarelispor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Kırklarelispor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı yayını haberimizde...
Fatih Karagümrük - Kırklarelispor maçını canlı izlemek için tıklayın!
FATİH KARAGÜMRÜK - KIRKLARELİSPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Salih, Emir, Levent, Bertolacci, Adnan, Teklic, Paoletti, Lasagna, Serdar.
Kırklarelispor: Burak, Erkam, Sırat, Erdinç, Muharrem, Altuğ, Efe, Denizhan Okan, Hüseyin, Bilal.
FATİH KARAGÜMRÜK - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük - Kırklarelispor maçı 16 Aralık Salı günü saat 13:00'te başladı. A Spor'da canlı yayınlanıyor.