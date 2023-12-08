ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | ZTK 5. tur kurası canlı yayın A SPOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda müsabakaların tamamlanmasının ardından 5. eleme turu kura çekimi başlıyor. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği ve Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası kura çekimini canlı olarak izlemek isteyenler için ZTK 5. tur kurası canlı yayını haberimizde bulabilrisiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 8 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak. Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katılacak.

ZTK 5. tur kurası canlı yayın izlemek için tıklayın...

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.