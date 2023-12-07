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Türkiye Kupası Haberler Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Sivasspor ile TFF 2. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 07 Aralık 2023, Perşembe 09:51 Güncelleme: 07 Aralık 2023, Perşembe 09:51

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.

4. tur maçında Süper Lig ekibi Sivasspor ile TFF 2. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor 7 Aralık Perşembe günü saat 13:00'te karşı karşıya geliyor.

Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor maçı canlı izlemek için tıklayın...

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Alpaslan Şen düdük çalacak.

Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

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