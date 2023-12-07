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Rizespor - Bucaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Rizespor ile TFF 2. Lig ekibi Bucaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Rizespor - Bucaspor maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 07 Aralık 2023, Perşembe 09:52

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.

4. tur maçında Süper Lig ekibi Rizespor ile TFF 2. Lig ekibi Rizespor - Bucaspor 7 Aralık Perşembe günü saat 19.00'da karşı karşıya geliyor.

Rizespor - Bucaspor maçı canlı izlemek için tıklayın...

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

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