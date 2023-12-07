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Manisa FK - Kastamonuspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur maçında Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK ile TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Manisa FK - Kastamonuspor maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 07 Aralık 2023, Perşembe 09:51 Güncelleme: 07 Aralık 2023, Perşembe 09:51

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.

4. tur maçında Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK ile TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor 7 Aralık Perşembe günü saat 13:00'te karşı karşıya geliyor.

Manisa FK - Kastamonuspor maçı canlı izlemek için tıklayın...

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmada hakem Tolga Akbaba düdük çalacak.

Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

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