Göz-Göz 3'ledi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe ligdeki çıkışını kupaya da yansıttı. Sarı-kırmızılılar sahalarında 1461 Trabzon'u konuk ettiler. Mücadelenin 1 saatlik bölümü büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki takım da pozisyonlar üretirken gol çıkaramadılar. Bu andan itibaren ise Göztepe maça tamamen hükmetti. 63. dakikada Kubilay Kanatsızkuş perdeyi açtı: 1-0. Ardından 1461 Trabzon beraberlik için yüklenirken Göz-Göz golleri buldu. 78 ve 80'da Aliou Traore'nin 2 golüyle İzmir ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla adını 5. Tur'a yazdırdı.

GOLLERİ KUPADA BAŞLADI

Göztepe'nin orta saha oyuncusu Aliou Traore bu sezon ligde 12 maçta şans buldu. Fransız futbolcu gol veya asist üretememişti. Kupada ise ilk maçında 2 defa ağları sarstı. Traore maç sonunda çok mutlu olduğunu dile getirdi.