Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.
4. tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile TFF 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor 7 Aralık Perşembe günü saat 15.00'te karşı karşıya geliyor.
Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı canlı izlemek için tıklayın...
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.
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