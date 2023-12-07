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Türkiye Kupası Haberler Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile TFF 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak.Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 07 Aralık 2023, Perşembe 09:51 Güncelleme: 07 Aralık 2023, Perşembe 09:51

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.

4. tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile TFF 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor 7 Aralık Perşembe günü saat 15.00'te karşı karşıya geliyor.

Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı canlı izlemek için tıklayın...

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

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