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Türkiye Kupası Haberler Gaziantep FK 2-1 Etimesgut Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Gaziantep FK 2-1 Etimesgut Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Gaziantep FK sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep FK evinde Etimesgut Belediyespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. İşte mücadelenin golleri...

Giriş: 07 Aralık 2023, Perşembe 14:57 Güncelleme: 07 Aralık 2023, Perşembe 17:42

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Turnuvada 4. tur maçında Gaziantep FK sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep FK rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek kupada tur atlayan taraf oldu.

Mücadelede Gaziantep FK adına gol perdesini 45+3. dakikada Arda Kızıldağ açtı.

90+1. dakikada Etimesgut Belediyespor'dan Mehmet Han Küçük skoru 1-1' getirdi ve mücadele uzatmalara gitti.

Maçın 93. dakikasında ise Gaziantep FK'dan İlker Karakaş ağları sarsarak skoru 2-1' getirdi ve takımına turu getiren golü kaydetti.

İŞTE KARŞILAŞMANIN GOLLERİ:

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