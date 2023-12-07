Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928 maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor.
Turnuvada 4. Tur maçında Çaykur Rizespor sahasında Bucaspor 1928 ile kozlarını paylaşıyor.
Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ÇAYKUR RİZESPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Tarık, Eray, Alikulov, Anıl, H. İbrahim, Laine, Olawoyin, Faye Benhur, Pinchi, Gaich.
Bucaspor 1928: Korcan, Emre, Mehmet, Doğan Can, Sadi, Furkan, Ege, Taşkın, İlhan, Sefa, Yasin.
ÇAYKUR RİZESPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928 maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.
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