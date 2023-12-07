Çaykur Rizespor 4-0 Bucaspor 1928 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Heyecan dolu turnuvada 4. Tur maçında Çaykur Rizespor sahasında Bucaspor 1928 ile kozlarını paylaştı.

Çaykur Rizespor bu kritik maçtan 4-0'lık skorla galip ayrılarak turnuvada adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmada Çaykur Rizespor adına gol perdesini 41. dakikada Gaich açtı.

İlk yarı bu golle Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 47. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Gaich bir kez daha sahneye çıktı. Futbolcu kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

Ardından 70. dakikada Çaykur Rizespor'dan Varesonovic takımının 3. golünü kaydetti.

88. dakikada ise Gaich takımının 4. golünü atan isim oldu.

Mücadele bu gollerle Çaykur Rizespor'Un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: