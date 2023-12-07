Başakşehir - Şanlıurfaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.
4. tur maçında Süper Lig ekibi Başakşehir ile TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor 7 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de karşı karşıya geliyor.
Başakşehir - Şanlıurfaspor maçı canlı izlemek için tıklayın...
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.
ASpor CANLI YAYIN