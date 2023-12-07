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Başakşehir - Şanlıurfaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Başakşehir ile TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Başakşehir - Şanlıurfaspor maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 07 Aralık 2023, Perşembe 11:21

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.

4. tur maçında Süper Lig ekibi Başakşehir ile TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor 7 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de karşı karşıya geliyor.

Başakşehir - Şanlıurfaspor maçı canlı izlemek için tıklayın...

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

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