Yukatel Kayserispor - Van Spor FK maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.



4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor ile TFF 2. Lig ekibi Van Spor FK karşı karşıya geliyor.



RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ayberk Demirbaş düdük çalıyor.



Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanıyor.



KAYSERİSPOR - VAN SPOR FK MAÇINDA İLK 11'LER



Kayserispor: Ataberk, Bünyamin, Bahadır, Naldo, Kaluzinski, Mustafa, Holtmann, van de Streek, Bytyqi, Larsson, Assombalonga



Van Spor FK: Mehmet Mert, Muhammed Ali, Alper, Deniz, Serkan, Bilal, Mustafa, Mehmet, Ali, Yılmaz, Ozan Can

MAÇIN GOLLERİ: