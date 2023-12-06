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Türkiye Kupası Haberler Yukatel Kayserispor - Van Spor FK maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Yukatel Kayserispor - Van Spor FK maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor ile TFF 2. Lig ekibi Van Spor FK kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Yukatel Kayserispor - Van Spor FKmaçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 06 Aralık 2023, Çarşamba 18:56 Güncelleme: 06 Aralık 2023, Çarşamba 19:25

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.

4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor ile TFF 2. Lig ekibi Van Spor FK karşı karşıya geliyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ayberk Demirbaş düdük çalıyor.

Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - VAN SPOR FK MAÇINDA İLK 11'LER

Kayserispor: Ataberk, Bünyamin, Bahadır, Naldo, Kaluzinski, Mustafa, Holtmann, van de Streek, Bytyqi, Larsson, Assombalonga

Van Spor FK: Mehmet Mert, Muhammed Ali, Alper, Deniz, Serkan, Bilal, Mustafa, Mehmet, Ali, Yılmaz, Ozan Can

MAÇIN GOLLERİ:

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