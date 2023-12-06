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Türkiye Kupası Haberler Tümosan Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor | Erzurumspor - 24 Erzincanspor DÖNÜŞÜMLÜ CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası)

Tümosan Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor | Erzurumspor - 24 Erzincanspor DÖNÜŞÜMLÜ CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Tümosan Konyaspor sahasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u ağırlıyor. Tümosan Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 06 Aralık 2023, Çarşamba 17:31

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.

4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor ile TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Beyoğlu Yeni Çarşıspor karşı karşıya geliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma karşılaşma 15.00'te başladı. Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanıyor.


TÖMOSAN KONYASPOR BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR MAÇI 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Deniz, Cebrail, Metehan, Kahraman, Yasir, N'Zonzi, Rak, Bruno Paz, Yunus, Prip, Emrehan

Beyoğlu Yeni Çarşıspor: Onur Tekin, Yiğit Has, Emirhan Kayar, Embiya Ayyıldız, Atalay Gürel, Celil Çelikel, Barışcan Altunbaş, Alper Aşkın, Emirhan Başyiğit, Batuhan Ekinci, Sedat Komi.

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Tümosan Konyaspor 3-0 Beyoğlu Yeni Çarşıspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Erzurumspor 0-3 24 Erzincanspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
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