Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.
4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor ile TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Beyoğlu Yeni Çarşıspor karşı karşıya geliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma karşılaşma 15.00'te başladı. Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
TÖMOSAN KONYASPOR BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR MAÇI 11'LERİ
Tümosan Konyaspor: Deniz, Cebrail, Metehan, Kahraman, Yasir, N'Zonzi, Rak, Bruno Paz, Yunus, Prip, Emrehan
Beyoğlu Yeni Çarşıspor: Onur Tekin, Yiğit Has, Emirhan Kayar, Embiya Ayyıldız, Atalay Gürel, Celil Çelikel, Barışcan Altunbaş, Alper Aşkın, Emirhan Başyiğit, Batuhan Ekinci, Sedat Komi.
MAÇIN GOLLERİ