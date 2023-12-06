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Türkiye Kupası Haberler Trabzonsporlu Enis Bardhi Çorum FK galibiyetini değerlendirdi

Trabzonsporlu Enis Bardhi Çorum FK galibiyetini değerlendirdi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin tecrübeli futbolcusu Enis Bardhi, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Giriş: 07 Aralık 2023, Perşembe 00:02 Güncelleme: 07 Aralık 2023, Perşembe 00:02

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da, Enis Bardhi mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

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Maçtan önce zor bir maç olacağının farkındaydık. bu tür maçlarda beklenmedik sonuçlar oluşabilirdi. Bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Trabzonspor çıktığı her maçı kazanmaya çalışır, önünde bir kupa varsa bunun en büyük adaylarındandır.

Hocamızla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hocamız enerji dolu olarak geldi. onun verdiği taktikleri en iyi şekilde sahada yansıtmak istiyoruz.

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