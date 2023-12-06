Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.
4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekibi Ahlatcı Çorum FK kozlarını paylaşıyor.
Papara Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor.
Trabzonspor ile Ahlatcı Çorum FK arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR - AHLATCI ÇORUM FK MAÇININ İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Umut, Visca, Bakasetas, Fountas, Enis.
Ahlatcı Çorum FK: Ali, Berkay, Adem, Atakan, Süleyman, Murat, Guluk, Gökhan, Suat, Ahmet İlhan, Verheijdt.
MAÇIN GOLLERİ: