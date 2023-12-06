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Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak

Son dakika spor haberleri...Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TFF 2. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak. İşte detaylar...

Giriş: 06 Aralık 2023, Çarşamba 10:11

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 7 Aralık Perşembe günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.

Kupaya bu sezon 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Sivasspor'da, Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi Modou Barrow, Emrah Başsan, Gerson Rodrigues ve Fode Koita'nın sakatlıkları bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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