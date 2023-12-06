Kasımpaşa - Kırşehir Belediyespor | Erzurumspor - 24 Erzincanspor DÖNÜŞÜMLÜ CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası)

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. 4. turda 13.00 seansı iki karşılaşmaya sahne oluyor.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa sahasında 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'u konuk ediyor. 1. Lig ekibi Erzurumspor ise evinde 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor'u ağırlıyor.

Karşılaşmanın dönüşümlü CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

KASIMPAŞA - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ali Emre, Gomis, Omeruo, Taylan, Yasin, Gökhan, Saddiki, Selim, Erdem, Nuno, Ngoy

Kırşehir Belediyespor: Mücahid, Hüseyin, Serdar, Gökay, Nurullah, Tolga, Mert, Furkan, Ümit Can, Hüseyin, Abdulkadir



İŞTE KASIMPAŞA - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI GOLLERİ





ERZURUMSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Erzurumspor: Rıdvan, Gürkan, Enes, Yakup, Ufuk, Fırat, Muhammed, Alican, Alperen, Güney, Hüseyin

24 Erzincanspor: Erdi, Enes, Gökhan, Emre, İlker, Furkan, Özkan, Furkan, Oğuzhan S., Oguzhan A., Ali