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Türkiye Kupası Haberler Kasımpaşa - Kırşehir Belediyespor | Erzurumspor - 24 Erzincanspor DÖNÜŞÜMLÜ CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası)

Kasımpaşa - Kırşehir Belediyespor | Erzurumspor - 24 Erzincanspor DÖNÜŞÜMLÜ CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. turda 13.00 seansı iki karşılaşmaya sahne oluyor. Kasımpaşa evinde Kırşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Erzurumspor ise sahasında 24 Erzincanspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 06 Aralık 2023, Çarşamba 12:54 Güncelleme: 06 Aralık 2023, Çarşamba 13:15

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. 4. turda 13.00 seansı iki karşılaşmaya sahne oluyor.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa sahasında 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'u konuk ediyor. 1. Lig ekibi Erzurumspor ise evinde 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor'u ağırlıyor.

Karşılaşmanın dönüşümlü CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

KASIMPAŞA - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ali Emre, Gomis, Omeruo, Taylan, Yasin, Gökhan, Saddiki, Selim, Erdem, Nuno, Ngoy

Kırşehir Belediyespor: Mücahid, Hüseyin, Serdar, Gökay, Nurullah, Tolga, Mert, Furkan, Ümit Can, Hüseyin, Abdulkadir

İŞTE KASIMPAŞA - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI GOLLERİ



ERZURUMSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Erzurumspor: Rıdvan, Gürkan, Enes, Yakup, Ufuk, Fırat, Muhammed, Alican, Alperen, Güney, Hüseyin

24 Erzincanspor: Erdi, Enes, Gökhan, Emre, İlker, Furkan, Özkan, Furkan, Oğuzhan S., Oguzhan A., Ali

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