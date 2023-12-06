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Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928 ile karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda, sahasında Bucaspor 1928'i konuk edecek. İşte detaylar...

Giriş: 06 Aralık 2023, Çarşamba 12:35

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde akşam saatlerinde son antrenmanını yapacak yeşil-mavili ekip, aynı yerde kampa girecek.

Teknik direktör Palut'un, ligde son oynanan RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de forma giyen oyunculara büyük oranda görev vermemesi bekleniyor.

Rize temsilcisinde, sakatlığı devam eden Emirhan Topçu forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor ile Bucaspor 1928 arasında Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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