Atakaş Hatayspor Düzcespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4. tur maçında Atakaş Hatayspor ile Düzcespor karşı karşıya geliyor.
Saat 17.00'de başlayan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan Atakaş Hatayspor - Düzcespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
HATAYSPOR - DÜZCESPOR İLK 11'LER
Hatayspor: Bekaj, Burak Y., Maksimovic, Burak B., Görkem, Hodzic, Aburjania, Engin, Aabid, Strandberg, Fernandes
Düzcespor: Metin, Alişan, Şahin, Uğur Arslan, Hamit, Burak, Oğuzhan, Hasan, Mehmet, İlter, Yakup
ASpor CANLI YAYIN