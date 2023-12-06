Atakaş Hatayspor Düzcespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4. tur maçında Atakaş Hatayspor ile Düzcespor karşı karşıya geliyor.

Saat 17.00'de başlayan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan Atakaş Hatayspor - Düzcespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

HATAYSPOR - DÜZCESPOR İLK 11'LER

Hatayspor: Bekaj, Burak Y., Maksimovic, Burak B., Görkem, Hodzic, Aburjania, Engin, Aabid, Strandberg, Fernandes

Düzcespor: Metin, Alişan, Şahin, Uğur Arslan, Hamit, Burak, Oğuzhan, Hasan, Mehmet, İlter, Yakup



