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Türkiye Kupası Haberler Yılport Samsunspor - Tokat Belediyesi Plevnespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Yılport Samsunspor - Tokat Belediyesi Plevnespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Yılport Samsunspor ile Tokat Belediyesi Plevnespor karşı karşıya geliyor. Yılport Samsunspor - Tokat Belediyesi Plevnespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 05 Aralık 2023, Salı 20:01 Güncelleme: 05 Aralık 2023, Salı 20:31

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig ekibi Yılport Samsunspor ile TFF 3. Lig ekibi Tokat Belediyesi Plevnespor, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Yılport Samsunspor ile Tokat Belediyesi Plevnespor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.

YILPORT SAMSUNSPOR - TOKAT BELEDİYESİ PLEVNESPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Yılport Samsunspor: Szumski, Bola, Van Drongelen, Yunus Emre, Schindler, Osman, Soner, Tait, Fofana, Muhammed, Ercan.

Tokat Belediyesi Plevnespor: Uğur, Furkan, Kadir Enes, Doğukan, Emir Can, Artun, Arda, Burak, Anıl, Batuhan, İsmail Can.

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