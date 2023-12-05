Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.
4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor ile TFF 3. Lig ekibi Kepez Belediyespor karşı karşıya geliyor.
Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Raşit Yorgancılar düdük çalıyor.
Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - KEPEZ BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Bahadır, Naldo, Kaluzinski, Mustafa, Holtmann, van de Streek, Bytyqi, Larsson, Assombalonga
Kepez Belediyespor: Mehmet Mert, Muhammed Ali, Alper, Deniz, Serkan, Bilal, Mustafa, Mehmet, Ali, Yılmaz, Ozan Can
ASpor CANLI YAYIN