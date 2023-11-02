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Türkiye Kupası Haberler Sivasspor 4 - 0 Artvin Hopaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor 4 - 0 Artvin Hopaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig ekibi EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında sahasında Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Rey Manaj (3) ve Muhammed Kaya kaydetti.

Giriş: 02 Kasım 2023, Perşembe 13:00 Güncelleme: 02 Kasım 2023, Perşembe 15:00

EMS Yapı Sivasspor ile Artvin Hopaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında BG Group 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Sivasspor, 6. dakikada Rey Manaj'ın golüyle 1-0 öne geçti.

35. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Manaj, attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Arnavut golcü, 42. dakikada hem kendisinin hem de takımının 3. golünü kaydederek takımını 3 farklı üstünlüğe taşıdı.

Bu golle birlikte ilk yarı, kırmızı-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle tamamladı.

Yiğidolar, 87. dakikada Muhammed Kaya ile bir gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇIN GOLLERİ

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