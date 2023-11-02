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Türkiye Kupası Haberler Gaziantep FK - Efeler 09 Spor MAÇI CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Gaziantep FK - Efeler 09 Spor MAÇI CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Gaziantep FK ile Efeler 09 Spor Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelede kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Gaziantep FK - Efeler 09 Spor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 02 Kasım 2023, Perşembe 15:30 Güncelleme: 02 Kasım 2023, Perşembe 15:40

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile TFF 3. Lig ekibi Efeler 09 Spor Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Gaziantep FK ile Efeler 09 Spor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN


GAZİANTEP FK - EFELER 09 SPOR MAÇI 11'LERİ

Efeler 09 Spor: Melih Enes, Cüneyt, Köksal, Enver, Soner, Ömer, Polat, Alihan, Eren, Atakan, Tayyip

Gaziantep FK: Batuhan, Arda, Ertuğrul, Ömürcan, Jevtovic, Bikel, Mbakata, Mirza, Markovic, Stankovski, İlker

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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