Gaziantep FK - Efeler 09 Spor MAÇI CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile TFF 3. Lig ekibi Efeler 09 Spor Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Gaziantep FK ile Efeler 09 Spor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
GAZİANTEP FK - EFELER 09 SPOR MAÇI 11'LERİ
Efeler 09 Spor: Melih Enes, Cüneyt, Köksal, Enver, Soner, Ömer, Polat, Alihan, Eren, Atakan, Tayyip
Gaziantep FK: Batuhan, Arda, Ertuğrul, Ömürcan, Jevtovic, Bikel, Mbakata, Mirza, Markovic, Stankovski, İlker
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