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Sivasspor Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberleri... Sivasspor, Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Giriş: 31 Ekim 2023, Salı 16:10 Güncelleme: 31 Ekim 2023, Salı 16:58

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan Yiğidolar, savunma prensipleri ve yarım saha çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor 1 Kasım Çarşamba günü basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Artvin Hopaspor 2 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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Sivasspor Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü