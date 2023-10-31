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Türkiye Kupası Haberler Kasımpaşa - Aksarayspor maçı CANLI İZLE | Kasımpaşa Aksarayspor canlı yayın | Türkiye Kupası maçı

Kasımpaşa - Aksarayspor maçı CANLI İZLE | Kasımpaşa Aksarayspor canlı yayın | Türkiye Kupası maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Kasımpaşa ile 68 Aksarayspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadelede kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Kasımpaşa - Aksarayspor maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 31 Ekim 2023, Salı 13:50 Güncelleme: 31 Ekim 2023, Salı 14:01

Kasımpaşa ile Aksarayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem İlker Yasin Avcı düdük çalıyor. Müsabakanın CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

KASIMPAŞA - AKSARAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ali Emre, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Saddiki, Hasan, Selim, Mortadha, Erdem, Fall

Aksarayspor: Ogün, Erol, Emrah, Bedirhan, Hakan, Serkan, Cihan, Erşan, Berkay, Efe Niyazi, Alpay

KASIMPAŞA - AKSARAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kasımpaşa - Aksarayspor maçı 31 Ekim Salı günü saat 13.00'te başladı. Müsabaka A Spor ekranlarından CANLI yayınlanıyor.

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