Kasımpaşa - Aksarayspor maçı CANLI İZLE | Kasımpaşa Aksarayspor canlı yayın | Türkiye Kupası maçı

Kasımpaşa ile Aksarayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem İlker Yasin Avcı düdük çalıyor. Müsabakanın CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
KASIMPAŞA - AKSARAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ali Emre, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Saddiki, Hasan, Selim, Mortadha, Erdem, Fall
Aksarayspor: Ogün, Erol, Emrah, Bedirhan, Hakan, Serkan, Cihan, Erşan, Berkay, Efe Niyazi, Alpay
KASIMPAŞA - AKSARAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kasımpaşa - Aksarayspor maçı 31 Ekim Salı günü saat 13.00'te başladı. Müsabaka A Spor ekranlarından CANLI yayınlanıyor.
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