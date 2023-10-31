Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur etabında ilk günün sonuçları!

İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur etabında ilk günün sonuçları!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başladı. İlk gün toplam 7 maç oynandı. İşte 3. turda ilk günün sonuçları.

Giriş: 31 Ekim 2023, Salı 23:06 Güncelleme: 31 Ekim 2023, Salı 23:16

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçlarında ilk gün 7 karşılaşma oynandı. Trendyol Süper Lig'den 10 takımın da mücadele ettiği 3. turda bugün oynanan 7 mücadelenin 6'sında ev sahibi ekipler tur sevinci yaşadı. Kasımpaşa ve Alanyaspor rakiplerini farklı yenerken, Hatayspor da İstanbul'da oynanan mücadelede Sarıyer'i elemeyi başardı.

Türkiye Kupası'nda ikinci gün 23 karşılaşma oynanacak.

İlk gün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediyespor: 3-0

Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ Spor: 4-3

Manisa FK - Pazarspor: 3-0

Ankara Keçiörengücü - Burhaniye Bld: 4-2

Afyonspor - Muş 1984 Muşspor: 1-3

Hatayspor - Sarıyer: 2-0

Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor: 4-1

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İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur etabında ilk günün sonuçları!
Hatayspor 2 - 0 Sarıyer (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Alanyaspor 4 - 1 Belediye Kütahyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Hes İlaç Afyonspor 1-3 Muş 1984 Muşspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Gençlerbirliği 4-3 Burdur MAKÜ Spor (MAÇ SONUCU - ÖZET)