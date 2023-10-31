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Türkiye Kupası Haberler Hes İlaç Afyonspor - Muş 1984 Muşspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Hes İlaç Afyonspor - Muş 1984 Muşspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hes İlaç Afyonspor ile 1984 Muşspor karşı karşıya geliyor. Hes İlaç Afyonspor - 1984 Muşspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 31 Ekim 2023, Salı 15:30 Güncelleme: 31 Ekim 2023, Salı 15:39

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

TFF 2. Lig ekibi Hes İlaç Afyonspor ile TFF 3. Lig ekibi Muş 1984 Muşspor karşı karşıya geliyor.

Hes İlaç Afyonspor ile Muş 1984 Muşspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.

AFYONSPOR - MUŞ 1984 MAÇINDA İLK 11'LER
Afyonspor: Evren, Emre, Muhammed, Bartu, İrfan, Yunus Emre, Tolga, Burak, Samet, Mustafa, Muhammed Emin

Muş 1984: İlker, Osman, Mehmet, Muhammed Fatih, Kadir Yazıcı, Kadir Torbacı, Furkan, Uğurcan, Kaan, Emircan, Ömer

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