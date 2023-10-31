Hes İlaç Afyonspor - Muş 1984 Muşspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
TFF 2. Lig ekibi Hes İlaç Afyonspor ile TFF 3. Lig ekibi Muş 1984 Muşspor karşı karşıya geliyor.
Hes İlaç Afyonspor ile Muş 1984 Muşspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.
AFYONSPOR - MUŞ 1984 MAÇINDA İLK 11'LER
Afyonspor: Evren, Emre, Muhammed, Bartu, İrfan, Yunus Emre, Tolga, Burak, Samet, Mustafa, Muhammed Emin
Muş 1984: İlker, Osman, Mehmet, Muhammed Fatih, Kadir Yazıcı, Kadir Torbacı, Furkan, Uğurcan, Kaan, Emircan, Ömer
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