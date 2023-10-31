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Türkiye Kupası Haberler Ankara Keçiörengücü: 4 -2 Burhaniye Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ankara Keçiörengücü: 4 -2 Burhaniye Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Burhaniye Belediyespor’u konuk etti. Başkent ekibi 4-2’lik skorla bir üst tura kalmaya hak kazandı. İşte karşılaşmayla ilgili tüm detaylar ve özet...

Giriş: 31 Ekim 2023, Salı 16:34 Güncelleme: 31 Ekim 2023, Salı 16:55

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Burhaniye Belediyespor'u konuk etti.

Başkent ekibi, karşılaşmanın 13. dakikasında Kadir Kaya'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden 2 dakika sonra konuk takım, Emirhan Recep'in golüyle skoru eşitledi.

39. dakikada yine sahne alan Emirhan Recep, takımının ve kendisinin 2. golünü attı.

Burhaniye Belediyespor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Keçiörengücü ipleri eline aldı.

59. dakikada Moustapha Camara ile skoru eşitleyen bordo-beyazlılar, 64. dakikada Bilal Budak'ın golüyle öne geçmeyi başardı.

65. dakikada Papis Dembele ile 1 gol daha bulan Keçiörengücü, sahadan 4-2'lik skorla galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

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