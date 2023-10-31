Alanyaspor 4 - 1 Belediye Kütahyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Alanyaspor ile Belediye Kütahyaspor karşı karşıya geldi.

Maçı ev sahibi ekip Alanyaspor 4-1 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen taraf oldu.



Mücadelede gol perdesini açan taraf Alanyaspor'da 27. dakikada Sisto oldu. 34. dakikada Janvier farkı ikiye çıkaran golü atarken Anderson ise 43. dakikada skoru 3-0 yaptı. Belediye Kütahyaspor 63. dakikada Berkant'la farkı 2'ye indiren golü atarken müsabakada son sözü 80. dakikada Anderson söyledi ve maçın skorunu tahin etti.

Alanyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselen taraf oldu.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: