Elazığ şov

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda, Amasyaspor FK'yı eleyen TFF 3. Lig 3. Grup takımı Sivas 4 Eylül FAŞ, 12Bingölspor'u saf dışı bırakan 3. Lig 4. Grup ekibi 23 Elazığ FK'yi konuk etti. Sivas 4 Eylül, 19'uncu dakikada Halilcan'ın kendi kalesine attığı golle rakibi karşısında öne geçti. Elazığ ekibi, beraberlik sayısı için çok beklemedi. 24'üncü dakikada Elazığ FK'de Murat Kayalı, yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği füzeyle, beraberliği sağladı. İlk yarıda iki takım da başka gol bulamayınca araya 1-1 beraberlikle girildi.

İLHAN FİŞİ ÇEKTİ

A SPOR'dan yayınlanan zevkli mücadelenin ikinci yarısında rakibine oranla daha etkili bir futbol ortaya koyan 23 Elazığ FK, Sivas 4 Eylül karşısında 60. dakikadan sonra golleri sıraladı. 23 Elazığ FK'de sahneye İlhan Aslanoğlu çıktı. Aslanoğlu, 63 ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımını Sivas 4 Eylül FAŞ karşısında 3-1 öne geçirdi. Elazığ temsilcisinde 90+4'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Ömer Faruk, fileleri havalandıramayınca, bordo-beyazlılar 3-1'lik galibiyetle adını 3. Tur'a yazdırdı.