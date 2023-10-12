D.Bekir şov

Heyecanlı maçların oynandığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Diyarbekir Spor evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken ikinci devrede ev sahibi ekip adeta coştu. 75. dakikaya kadar eşitlik bozulmadı. Herkes uzatma ve penaltılar beklerken, son 15 dakikada ev sahibi ekip müthiş bir ritim tutturdu. Arka arkaya buldukları gollerle de Büyükçekmece Tepecikspor'u mağlup ederek isimlerini bir üst tura yazdırmayı başardılar. Gol perdesini 75. dakikada Ozan Papaker açtı.

BÜYÜK SEVİNÇ

BU golün ardından Diyarbekir Spor çok daha rahat bir oyun sergilemeye başladı. Tepecik'in beraberlik için geldiği anlarda kontrataklarla rakip kalede tehlikeli oldular. Nitekim 2. gol de gecikmedi. 79'da Berat Ali Genç'in golüyle Diyarbekir 2-0'ı buldu ve rahatladı. Mücadelenin son bölümünde ev sahibi ekip penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Berkay Ceylan kaleciyle topu farklı köşelere yolladı. 90+5'te Serhat Çalışan skoru belirledi: 4-0. Diyarbekir Spor takımı maç sonu büyük sevinç yaşadı.