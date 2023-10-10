Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor! Hangi maç saat kaçta?

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı bugün 4 maçla başlıyor. 2. tur mücadelelerine 1. eleme tur maçlarında tur atlayan 31, TFF 2. Lig'den 19 olmak üzere toplam 50 takım katılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak birbirinden çekişmeli karşılaşmalar A Spor'dan yayınlanacak. Bugün; Kırşehir FK-Şırnak İY, Isparta 32-Sincan Bld. ve Bursaspor-Gölcükspor maçları A Spor'dan şifresiz olarak HD kalitesinde canlı yayınlanacak. 3 günde toplam 10 karşılaşma A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

İŞTE MAÇ PROGRAMI:

Bugün

14.00 Kırşehir FK-Şırnak İY A SPOR

14.00 Kırklareli-Çorluspor

17.00 Isparta 32-Sincan Bld. A SPOR

20.00 Bursa-Gölcük A SPOR

Yarın:

13.00 Zonguldak-Tokat Bld. A SPOR

13.00 Kastamonu-Sebat Gençlik

13.00 Muşspor-K.Sinopspor

13.00 Eynesil Bld.-Erbaaspor

14.00 Arnavutköy Bld.-Silivri

14.00 S.Gençlik-Talasgücü Bld.

14.00 Serik Bld.-Malatya Arguvan

14.00 Sarıyer-Karabük İY

14.00 Altınordu-M.Akif Ersoy Üni.

14.00 Etimesgut Bld.-Mardin

14.00 Nazilli Bld.-Hacettepe

14.00 İnegöl-Doğubayazıt

14.00 Uşakspor-Aliağa

14.00 Menemen FK-Bursa Yıldırım

15.00 Diyarbekir-B.Tepecik A SPOR

17.30 Denizli-Burhaniye Bld. A SPOR

20.00 Afyon-Adana 1954 A SPOR

12 Ekim Perşembe:

13.00 Adıyaman FK-Bornova A SPOR

13.00 Pazarspor-Silifke Bld.

14.30 Sivas 4 Eylül-23 Elazığ FK A SPOR

19.00 Karşıyaka-Bigaspor A SPOR