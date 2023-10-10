Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor! Hangi maç saat kaçta?

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı bugün 4 maçla başlıyor. 2. tur mücadelelerine 1. eleme tur maçlarında tur atlayan 31, TFF 2. Lig'den 19 olmak üzere toplam 50 takım katılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak birbirinden çekişmeli karşılaşmalar A Spor'dan yayınlanacak. Bugün; Kırşehir FK-Şırnak İY, Isparta 32-Sincan Bld. ve Bursaspor-Gölcükspor maçları A Spor'dan şifresiz olarak HD kalitesinde canlı yayınlanacak. 3 günde toplam 10 karşılaşma A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
İŞTE MAÇ PROGRAMI:
Bugün
14.00 Kırşehir FK-Şırnak İY A SPOR
14.00 Kırklareli-Çorluspor
17.00 Isparta 32-Sincan Bld. A SPOR
20.00 Bursa-Gölcük A SPOR
Yarın:
13.00 Zonguldak-Tokat Bld. A SPOR
13.00 Kastamonu-Sebat Gençlik
13.00 Muşspor-K.Sinopspor
13.00 Eynesil Bld.-Erbaaspor
14.00 Arnavutköy Bld.-Silivri
14.00 S.Gençlik-Talasgücü Bld.
14.00 Serik Bld.-Malatya Arguvan
14.00 Sarıyer-Karabük İY
14.00 Altınordu-M.Akif Ersoy Üni.
14.00 Etimesgut Bld.-Mardin
14.00 Nazilli Bld.-Hacettepe
14.00 İnegöl-Doğubayazıt
14.00 Uşakspor-Aliağa
14.00 Menemen FK-Bursa Yıldırım
15.00 Diyarbekir-B.Tepecik A SPOR
17.30 Denizli-Burhaniye Bld. A SPOR
20.00 Afyon-Adana 1954 A SPOR
12 Ekim Perşembe:
13.00 Adıyaman FK-Bornova A SPOR
13.00 Pazarspor-Silifke Bld.
14.30 Sivas 4 Eylül-23 Elazığ FK A SPOR
19.00 Karşıyaka-Bigaspor A SPOR