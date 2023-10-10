Kırşehirspor - Şırnak Petrol Spor maçı CANLI İZLE (Türkiye Kupası maçı)

Kırşehirspor ile Şırnak Petrol Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında kozlarını paylaşıyor. Kırşehir Ahi Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Emre Küçük düdük çalıyor. Mücadelede kazanan takım bir üst tura yükselecek.
ASpor CANLI YAYIN
KIRŞEHİRSPOR - ŞIRNAK PETROLSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Kırşehirspor : Sefa, Gökay, Mehmet, Ali Fırat, Görkem, Ümit Can, Hüseyin, Sergen, Fatih, Furkan, Gökdeniz
Şırnak Petrol Spor: Bülent, Emircan, Adnan, Hebat, Kürşat, Mehmet, Burak, Emre Nuri, Şenol, Serhat, Serkan
KIRŞEHİRSPOR - ŞIRNAK PETROL SPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kırşehir Futbol Spor - Şırnak Petrol Spor maçı 10 Ekim Salı günü saat 14.00'te başladı. Müsabaka ASPOR ekranlarından canlı yayınlanıyor.