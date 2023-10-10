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Türkiye Kupası Haberler Kırşehirspor - Şırnak Petrol Spor maçı CANLI İZLE (Türkiye Kupası maçı)

Kırşehirspor - Şırnak Petrol Spor maçı CANLI İZLE (Türkiye Kupası maçı)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde Kırşehirspor ile Şırnak Petrol Spor karşı karşıya geliyor. Müsabakada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Kırşehirspor - Şırnak Petrol Spor maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 10 Ekim 2023, Salı 13:54 Güncelleme: 10 Ekim 2023, Salı 14:10

Kırşehirspor ile Şırnak Petrol Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında kozlarını paylaşıyor. Kırşehir Ahi Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Emre Küçük düdük çalıyor. Mücadelede kazanan takım bir üst tura yükselecek.

ASpor CANLI YAYIN


KIRŞEHİRSPOR - ŞIRNAK PETROLSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Kırşehirspor : Sefa, Gökay, Mehmet, Ali Fırat, Görkem, Ümit Can, Hüseyin, Sergen, Fatih, Furkan, Gökdeniz

Şırnak Petrol Spor: Bülent, Emircan, Adnan, Hebat, Kürşat, Mehmet, Burak, Emre Nuri, Şenol, Serhat, Serkan

KIRŞEHİRSPOR - ŞIRNAK PETROL SPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kırşehir Futbol Spor - Şırnak Petrol Spor maçı 10 Ekim Salı günü saat 14.00'te başladı. Müsabaka ASPOR ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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