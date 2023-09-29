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Türkiye Kupası Haberler Uzatmada Arguvan

Uzatmada Arguvan

Elazığ karşısında geriye düşen Malatya Arguvanspor, önce beraberliği sağladı. Ardından 117. dakikada 2-1 yapıp Türkiye Kupası’nda tur atladı.

Giriş: 29 Eylül 2023, Cuma 06:50

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda son maçlar dün oynanırken, günün heyecan verici mücadelesinde Malatya Arguvanspor, rakibi Elazığspor'u 2-1 yenerek kupanın dışına itti. Ev sahibi Arguvanspor, henüz 6. dakikada Çağrı Yasak'ın attığı golle geriye düştü.

TARAFTAR DESTEĞİYLE

Mücadeleyi bırakmayan Malatya ekibi, önce Veysel Gümüş'ün 70'te attığı golle beraberliği yakalayıp maçı uzatmalara götürdü. Bu bölümde de taraftarının desteğini alarak baskısını artıran Erguvanspor, 117'de Denis Mirkovic'in sayısıyla tur atlayan taraf olmayı başardı

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