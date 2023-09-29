2. Tur şöleni

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can tarafından gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti. Türkiye Kupası 2. Eleme turu müsabakalarına, 1. Ön Eleme Turu maçlarında tur atlayan 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 olmak üzere toplam 50 takım katıldı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Seri başı takımların ev sahipliğinde yapılacak mücadeleler, futbolseverlere A Spor ekranlarından ulaşacak.
TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR
Kura çekimini gerçekleştiren TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, kupanın yayıncısı Turkuvaz Medya'yı unutmadı. Türkiye Kupası'nın takımlara Avrupa kupalarına en kısa yoldan ulaşmayı vadettiğini hatırlatan Can, "Yıllardır kupaya adını veren Ziraat Bankası'na, bu coşkuyu izleyicilerle buluşturan Turkuvaz Medya Grubu'na Türkiye Futbol Federasyonu ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:
Isparta 32 Spor-Sincan Belediyespor
Diyarbekirspor-Büyükçekmece Tepecikspor
Adıyaman FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Weecoins Kırklarelispor-Çorluspor 1947
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Silivrispor
Menemen FK-Bursa Yıldırımspor
GMG Kastamonuspor-Sebat Gençlikspor
Denizlispor-Burhaniye Belediyespor
Bursaspor-Gölcükspor
Sivas Dört Eylül Futbol-23 Elazığ FK
Muş 1984 Muşspor-Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü
Sapanca Gençlikspor-Talasgücü Belediyespor
Serik Belediyespor-Malatya Arguvanspor
Sarıyer-Karabük İdmanyurduspor
Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Şırnak İdmanyurduspor
Altınordu-M.Akif Ersoy Üniversitesi
Zonguldak Kömürspor-Tokat Belediye Plevnespor
Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969
Pazarspor-Silifke Belediyespor
Nazilli Belediyespor-Hacettepe 1945
Hes İlaç Afyonspor-Bitexen Adana 1954 FK
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor
Karşıyaka-Bigaspor
İnegölspor-(Kars 36-Dersimspor)/Doğu Beyazıtspor galibi
Uşakspor-Aliağa Futbol