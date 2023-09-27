Ziraat Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar! İşte tur atlayan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası ilk tur maçları büyük bir mücadeleye sahne oluyor. 27 Eylül Çarşamba günü oynanan karşılaşmalarda kazanan takımlar adlarını bir üst tura yazdırdı.
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Eylül Çarşamba günü maçlarında toplu sonuçlar...
Siirt İÖİ 1-2 Şırnak İY
Mardin 1969 4-1 Batman Petrol
Bingölspor 1-2 Elazığ FK
Sebat Gençlik 4-0 1954 Kelkit
Pazarspor 2-0 Gümüşhanespor
Bayburt ÖİS 2-2 Eynesil (PEN 3-4 Eynesil)
Erbaaspor 3-0 Fatsa Bld
Sivas Bld 2-0 Amasya 1968
Çarşambaspor 1-7 Tokat
Kalecik FK 3-0 Kırıkkale BA
Anadolu Ünv 1-2 Sincan Bld
1922 Konyaspor 1-1 Talasgücü Bld (PEN 3-4 Talasgücü)
Burdur MAKÜ 2-1 Tarsus İY
Kumluca BS 0-2 Silifke Bld
Bigaspor 0-0 Bayırköyspor (PEN 4-1 Bigaspor)
Gölcükspor 3-0 Bartınspor
Sapanca 1-1 Darıca GB (PEN 4-3 Sapanca)
Bulvarspor 3-4 Karabük İdman
Sultanbeyli 1-3 İstanbul Sinop
Silivrispor 2-0 E. Velimeşe
Turgutluspor 1-3 Aliağa
Bursa Yıldırım 2-0 İnegöl Kafkas