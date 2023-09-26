Edirnespor Çorluspor 1947 maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonu heyecanı başladı.
1. Tur'da Edirnespor ile Çorluspor 1947 kozlarını paylaşıyor.
İki takım da bir üst tura yükselmek istiyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
EDİRNESPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI 11'LERİ
Edirnespor: Baver, Serhat, Ahmet Keleş, Uğurcan, Haydar, Tayfun, Uğur, Abdulsamet, Fevzi, İsmail, Ahmet
Çorluspor 1947: Emre, Enver, Doğukan, Hüseyin, Sertaç, Muhammet, Kerim, Serdal, Burak, Necati, Koray
EDİRNESPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Edirnespor - Çorluspor 1947 maçı saat 14.00'te başladı. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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