Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı.
Turnuvada 1. tur mücadelesinde Balıkesirspor ile Burhaniye Belediyespor karşı karşıya geliyor.
Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
BALIKESİRSPOR - BURHANİYE BELEDİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor maçı saat 17.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
BALIKESİRSPOR - BURHANİYE BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
Balıkesirspor: Hüseyin, Güney Çelik, Enes, Görkem, Ümit, Sedat Yiğit, Berk, Doğukan, Müslüm, Berke Doğukan, Oktay
Burhaniye Belediyespor: Kemal, Halil Yekta, Atakan, Hakan, Berkay, Salih, Muhammet, Alihan, Mustafa, Berk, Kadir
ASpor CANLI YAYIN