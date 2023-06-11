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Türkiye Kupası Haberler Fenerbahçe 2-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET) Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!

Fenerbahçe 2-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET) Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Jorge Jesus'un öğrencileri bu sonuçla beraber Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. İşte detaylar...

Giriş: 11 Haziran 2023, Pazar 22:44 Güncelleme: 11 Haziran 2023, Pazar 22:55

Ziraat Türkiye Kupası finalinde heyecan sona erdi. Dev turnuvanın final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kritik maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı lacivertliler bu sonuçla beraber Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Mücadelenin ve maçın ilk golü henüz 1. dakikada Batshuayi'nin ayağından geldi.

Ardından 29. dakikada sahneye bir kez daha sahneye Batshuayi çıktı. Belçikalı futbolcu kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetmeyi başardı.

Mücadele bu gollerle beraber ilk yarıda Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan taraf oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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