Türkiye Kupası finalinin tarihi ve saati açıklandı!

Türkiye Kupası'nda final müsabakasının oynanacağı stadyum belli oldu. Fenerbahçe'nin adını finale yazdırmasının ardından ikinci finalist bugün oynanacak Ankaragücü - Başakşehir mücadelesinin ardından belli olacak. Final müsabakasının ev sahipliği yapacağı stadyum da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu oldu.



TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.