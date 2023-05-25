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Türkiye Kupası Haberler ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE ZTK 📺 | Ankaragücü - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Şifresiz canlı yayın

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE ZTK 📺 | Ankaragücü - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Şifresiz canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final rövanş maçında Anakragücü ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak dev maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Şifresiz canlı yayın

Giriş: 25 Mayıs 2023, Perşembe 19:33

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın tüm detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Dokanovic, Kitsiou, Hasan Ali, Diack, Milson, Beridze, Sowe

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Lima, Biglia, Ömer Ali, Berkay, Januzaj, Serdar, Figueiredo

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 25 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

TURU GEÇMESİ HALİNDE İKİNCİ KEZ FİNAL OYNAYACAK

Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

ERYAMAN STADI KAPALI GİŞE

MKE Ankaragücü taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanacak rövanş maçına büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.

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